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Окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 16 травня,  збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного  –  двічі  з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли  з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, у суботу, 15 травня було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню РФ. Впродовж неділі, 16 травня, окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі.

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