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В Одесі завершилося планування “Sea Breeze-2021”

Узгоджено склад учасників українсько-американського навчання.

В Одесі завершилась заключна конференція з планування українсько-американського навчання “Sea Breeze-2021”.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Узгоджено склад учасників, обговорено послідовне та якісне планування згуртованого навчання Військово-Морських Сил ЗСУ, Нацгвардії України, інших військових відомств, а також 29 країн-членів НАТО та партнерів.

Нагадаємо, навчання відбудуться цього літа на Чорному морі в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Його метою є підвищення рівня взаємосумісності збройних підрозділів України та США і держав-партнерів НАТО.

До навчання мають залучити понад 30 кораблів, морську піхоту України й США та безпілотник Bayraktar TB2

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