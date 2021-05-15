Греція дозволила в’їзд українським туристам

З 14 травня уряд Греції дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі і для громадян України.
Про це повідомили в посольстві України в Греції.
Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою передбачають:
- заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) за 24 години до перетину кордону (https:/travel.gov.gr).
- надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду,
- або негативний результат тесту ПЛР-тест на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);
- або довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом на англійську (чинність довідок: від 2 до 9 місяців з дати видачі).
"Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років", - наголошують у посольстві.
У дипвідомстві зазначають, що при прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.
Напередодні повідомляли, що з 14 травня Греція відкрилася для іноземних туристів, але українців це не стосується.