Греція дозволила в’їзд українським туристам

У посольстві повідомили вимоги для в’їзду.

З 14 травня уряд Греції дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі і для громадян України.

Про це повідомили в посольстві України в Греції.

Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою передбачають:

заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) за 24 години до перетину кордону (https:/travel.gov.gr).

надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду,

або негативний результат тесту ПЛР-тест на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);

або довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом на англійську (чинність довідок: від 2 до 9 місяців з дати видачі).

"Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років", - наголошують у посольстві.

У дипвідомстві зазначають, що при прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.

Напередодні повідомляли, що з 14 травня Греція відкрилася для іноземних туристів, але українців це не стосується.