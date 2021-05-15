Сьогодні окупанти стріляли біля Водяного, Широкиного і Мар’їнки

З початку суботи, 15 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, ворог два рази відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З міномету 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.

Біля Мар’їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 14 травня, у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

13 травня від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.