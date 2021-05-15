ДСНС повідомила про грози протягом найближчих трьох годин

У суботу, 15 травня протягом найближчих трьох годин у західних, північних та центральних областях України прогнозують грози.
Про це повідомили у ДСНС з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
Така погода утримається до кінця доби, зокрема у Києві та Київській області.
Окрім того, 15-16 травня у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що травень у 2021 році буде теплішим, ніж зазвичай.
Середня місячна температура передбачається 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.