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ДСНС повідомила про грози протягом найближчих трьох годин

Грози прогнозують у західних, північних та центральних областях.

ДСНС повідомила про грози протягом найближчих трьох годин
Фото: EPA/UPG

У суботу, 15 травня протягом найближчих трьох годин у західних, північних та центральних областях України прогнозують грози.

Про це повідомили у ДСНС з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

Така погода утримається до кінця доби, зокрема у Києві та Київській області.

Окрім того, 15-16 травня у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що травень у 2021 році буде теплішим, ніж зазвичай.

Середня місячна температура передбачається 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

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