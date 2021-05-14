У вихідні в Україні тепло, подекуди грози

У столиці до +24 градусів.

Найближчої доби погоду України визначатиме тепла, на заході та півночі - нестійка повітряна маса. У західних, удень і в північних областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу, 15 травня, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, удень 20-25°, у східних областях до 28°, на Закарпатті 14-19°.

У Києві в ніч на суботу без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

У неділю, 16 травня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях помірний, у південних областях невеликий короткочасний дощ, подеколи грози.

Вітер південно-східний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура в східних і південних областях уночі 11-16°, удень 23-28°; на решті територій уночі 9-14°, удень 20-25°, у західних областях 16-21°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 22-24°.