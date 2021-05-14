Фото: dsns.gov.ua

Ввечері 13 травня в центрі Києва на Ярославому Валу горіла триповерхова недіюча будівля - аварійний будинок авіаконструктора Сікорського.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС в Києві.

Пожежа сталася у підвалі, горіло сміття на площі 30 кв. м. Повідомлення про пожежу надійшло о 22:26, а вже о 23:18 вогонь погасили.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю підвального приміщення. Жертв і постраждалих немає.

Будинок, в якому колись мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський із родиною, знаходиться в аварійному стані. Він належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони України. Київрада ще у 2017 році заявила про готовність прийняти будинок у комунальну власність, щоб зберегти будівлю, але зробити це не можуть через накладений арешт.

Ухвалою Печерського районного суду Києва від 4 січня 2018 року у справі № 757/795/18-к задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Центрального регіону України та накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства "Готель Козацький" Міністерства оборони, в тому числі на будинок Сікорського, який обліковується на балансі підприємства.

Востаннє технічний стан будівлі перевірявся у 2017 року. Загальний стан памятки було визнано аварійним, будівля збереглася лише на 31%.

Оскільки будівля має статус памятки історії національного значення, ремонтні роботи в ньому допускаються лише за умови розробки установлених норм щодо реставрації пам’яток історії, культури та архітектури. Додаткові обмеження накладає той факт, що будівля знаходиться в буферній зоні Софії Київської, яка є памятником ЮНЕСКО.