Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
ГоловнаСуспільствоПодії

У будинку Сікорського в Києві сталася пожежа

Горіло сміття в підвалі, аварійна будівля сильно не постраждала.

Фото: dsns.gov.ua

Ввечері 13 травня в центрі Києва на Ярославому Валу горіла триповерхова недіюча будівля - аварійний будинок авіаконструктора Сікорського.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС в Києві.

Пожежа сталася у підвалі, горіло сміття на площі 30 кв. м. Повідомлення про пожежу надійшло о 22:26, а вже о 23:18 вогонь погасили.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю підвального приміщення. Жертв і постраждалих немає.

Будинок, в якому колись мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський із родиною, знаходиться в аварійному стані. Він належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони України. Київрада ще у 2017 році заявила про готовність прийняти будинок у комунальну власність, щоб зберегти будівлю, але зробити це не можуть через накладений арешт.

Ухвалою Печерського районного суду Києва від 4 січня 2018 року у справі № 757/795/18-к задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Центрального регіону України та накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства "Готель Козацький" Міністерства оборони, в тому числі на будинок Сікорського, який обліковується на балансі підприємства.

Востаннє технічний стан будівлі перевірявся у 2017 року. Загальний стан памятки було визнано аварійним, будівля збереглася лише на 31%.

Оскільки будівля має статус памятки історії національного значення, ремонтні роботи в ньому допускаються лише за умови розробки установлених норм щодо реставрації пам’яток історії, культури та архітектури. Додаткові обмеження накладає той факт, що будівля знаходиться в буферній зоні Софії Київської, яка є памятником ЮНЕСКО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також