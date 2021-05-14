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​Кабмін об'єднав чотири харківські виші в Державний біотехнологічний університет

Всі навчальні заклади спеціалізуються на сільському господарстві.

​Кабмін об'єднав чотири харківські виші в Державний біотехнологічний університет
Фото: hdzva.edu.ua

Кабінет міністрів об'єднав чотири харківські виші в Державний біотехнологічний університет.

Про це йдеться у розпорядженні № 431 від 12 травня.

Новий університет створюється на основі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва і Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Всі студенти продовжать навчання в об'єднаному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Нагадаємо, що Харківська державна зооветеринарна академія вважає себе одним з найстарших вишів України сільськогосподарського профілю. Вона веде свою історію з 1805 року, коли в місцевому університеті було відкрито кафедру скотолікування, при якій потім було засновано ветеринарну школу. З 1851 року школа стала самостійним навчальним закладом "Харківське ветеринарне училище".

Не менш давню історію має й харківський аграрний університет. Його було засновано у 1816 році в передмісті Варшави під назвою Інститут земельного господарства. У Харкові навчальний заклад опинився через початок Першої світової війни.

ХНТУСГ ім. Василенка веде свою історію з 1930 року, коли у Харкові було створено інститут механізації та електрифікації сільського господарства.

Університет харчування та торгівлі було створено у 1967 році на базі факультету тепер Донецького інституту радянської торгівлі.

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