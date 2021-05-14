Україна пропонує терміново зібратися політрадникам і головам МЗС країн "Нормандського формату"

Україна пропонує терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно за участю політичних радників і міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки".

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія), Швеції та Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що під час зустрічі Єрмак розповів дипломатам про низку ініціатив української сторони для “активізації процесу мирного врегулювання”.

"Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по Нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", – сказав Єрмак.

На його думку, активізувати роботу Нормандського формату, що було ініціативою Німеччини та Франції, допомогло б долучення до його діяльності експертів з політичних, військових і юридичних питань. Ці радники могли б напрацьовувати різноманітні питання, які сьогодні насамперед є частиною запропонованих “Ключових кластерів імплементації Мінських угод”.

Крім того, українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.

"По-четверте, ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", - зазначив Єрмак.

Крім того, за його словами, важливим є повернення СММ ОБСЄ до проактивної верифікації порушень як режиму припинення вогню, так і всього комплексу відповідних зобов’язань сторін Мінських домовленостей у безпековій сфері.

Нагадаємо, що під час зустрічі піднімалося також питання реформи корпоративного управління. Так, за словами Єрмака, усій наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз” Юрієм Вітренком.