У Миколаєві знайшли вбитим історика та краєзнавця Володимира Щукіна

У Миколаєві знайшли мертвим відомого науковця, кандидата історичних наук, краєзнавця Володимира Щукіна.

Про повідомив уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна. Спочивайте з Богом, учителю...", - написав Кремінь.

Як прокоментував Кремінь "Укрінформу", Щукін був викладачем у Національному університеті імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором цілої низки книг та наукових праць.

У Національній поліції області розповіли, що 14 травня близько 07:00 до них зателефонував житель будинку по пр. Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та керівництво Миколаївського районного управління. Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та проводять розслідування.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року у Харкові вбили доктора фізико-математичних наук і його сина. Тіла із слідами насильницької смерті знайшли в квартирі.