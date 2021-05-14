Після того, як потенційна жертва сідала в авто, їй пропонували продовжити вживати спиртне та проїхатися нічним містом.

Правоохоронці затримали в Одесі злочинне угрупування, учасники якого вчиняли грабежі та розбої на території міста - вони грабували відвідувачів розважальних закладів під виглядом водіїв таксі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Організував угруповання 27-річний чоловік. Спільно з трьома раніше судимими громадянами вони "працювали" під виглядом водіїв таксі вночі та рано вранці. Затримали зловмисників одразу після скоєння чергового злочину.

"За даними правоохоронців, організатор та учасники угруповання віком від 25-ти до 28-ми років - мешканці інших регіонів, «спеціалізувалися» на грабежах та розбійних нападах, неодноразово були засуджені за майнові злочини та познайомилися у місцях відбування покарань. Потерпілих зловмисники обирали з-поміж відвідувачів розважальних закладів, переважно - у центрі міста. Діяли за наступним сценарієм: після того, як потенційна жертва сідала в авто, зловмисники пропонували продовжити вживати спиртні напої та проїхатися нічним містом. Як тільки громадяни втрачали пильність, учасники банди забирали їх майно: мобільні телефони, золоті прикраси, банківські картки тощо. Інколи зловмисники застосовували й силу. Після скоєного втікали з місця злочину на автомобілі з іноземною реєстрацією", - розповіли в поліції.

Фото: npu.gov.ua

Потім зловмисники збували награбоване у ломбард через знайому працівницю. Маючи доступ до телефонів потерпілих, зловмисники також розблоковували їхні кредитки та знімали готівку.

Сьогодні, 14 травня, за силової підтримки КОРДу та участі працівників патрульної поліції трьох фігурантів затримали після чергового злочину. Вони застосували зброю відносно одесита, який вийшов із розважального закладу. Трьох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фото: npu.gov.ua

Слідчо-оперативні заходи тривають. Проводяться обшуки за місцями проживання та в автомобілях учасників угруповання. Вживаються заходи для затримання та притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, здійснює Одеська обласна прокуратура. За скоєне чинним законодавством передбачене покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка обікрали в поїзді, поцупивши 20 тисяч гривень готівкою та банківські картки.