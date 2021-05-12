Депутата Гончаренка обікрали в поїзді

Депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка з "Європейської солідарності" обікрали в поїзді, поцупивши 20 тисяч гривень готівкою та банківські картки.

Про цей випадок він розказав у своєму телеграм-каналі.

"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину... В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - написав він.

Злодіїв, які вийшли на станції у Жмеринці, вдалося швидко вирахувати.

"Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці. Хочу подякувати працівникам жмеринської поліції, які дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації. Уже протягом дня працівникам поліції вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід і повернути мої картки", - розказав депутат.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Києві затримали поліцейського, якого його підозрюють у крадіжці сумки з 240 тисяч гривень у потерпілого.