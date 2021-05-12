Кількість кандидатів наук збільшується, видання книжок згортається

Щось мені зле. Минулого року відбулося безпрецедентне падіння продуктивності видавничої галузі. Цього року ситуація погіршується. Утричі знизилася кількість видань в Україні за перші 4 місяці 2021 року, про це повідомила Книжкова палата України.

Усього 495 назв книжок видано в Україні у 2021 році, за цей же час опубліковано 520 авторефератів дисертацій.

Фото: надане Віктором Кругловим

Станом на 30 квітня в Україні видано 495 назв книг і брошур тиражем 544,5 тис. примірників. Це складає 27,2% у відношенні до кількості назв видань, що вийшли друком за цей же період у 2020 році, і 31,5% у порівнянні з тиражем.

Цього року 390 назв видань вийшло українською мовою. Їх наклад склав 401 тис. примірників. 64 видання випущені російською мовою з накладом 81 тис. примірників, 43 видання - іншими мовами з накладом 62,5 тис. примірників.

Крім того, за цей же період було опубліковано 520 авторефератів дисертацій, тираж яких склав 52 тис. примірників. Кажуть, що це не всі дисертації, бо ще частина авторефератів видаються без реєстрації в Книжковій палаті.

Для порівняння: у США та Китаї видається 130 000 назв книжок щорічно. В Україні за чотири місяці надруковано менше п’ятисот назв.

Скоро читати буде нічого, крім дисертацій. Якщо держава не підключиться саме зараз, українське книговидання щезне, не встигнувши розквітнути.

Книга є питанням національної безпеки. Без книги не буде освіти, не розвиватиметься наука, економічне становище країни ніколи не покращиться. Не випадково в країнах, де видається більше 100 000 назв книжок на рік (Китай, США, Великобританія, Росія), розроблена власна вакцина проти коронавірусу.

З 2014 року книговидавнича галузь поступово набирала оберти, але карантин, закриття книгарень через високу орендну плату та заборона продажів книжок у червоних зонах майже вбили галузь.

Що робити?

1. Терміново запровадити податкові пільги всім, хто працює в різних ланках галузі, на видання, друк української книжки та її дистрибуцію.

2. Почати реалізовувати стратегію читання, що була підготовлена Мінкультом разом з УІК.

3. Запровадити книжковий ребейт (компенсація частини оренди книгарням залежно від сум продажів української книги).

Цього тижня профільний комітет розглядатиме законопроєкт про пільги суб’єктам книговидавництва. Повернення пільги на прибуток українським видавництвам та книжковим магазинам, скасування ПДВ на поліграфічне обладнання для друку книжок були б першими кроками з порятунку галузі.