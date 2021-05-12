У Польщі в ДТП загинув 9-річний хлопчик з України

У вівторок, 11 травня, у селі Слодков-Друґ‎і, що неподалік Любліна, сталася смертельна аварія за участю громадян України.

Як з посиланням на місцеву поліцію повідомляє ZAXID.NET, близько 08:30 автомобіль Seat, у якому їхали українці з дитиною, зіткнувся з вантажівкою Scania. Від удару хлопчик загинув.

Троє громадян України їхали з селища Слодков-Друґ‎і в сторону міста Краснік. За кермом авто була 63-річна жінка.

Як вже встановила поліція, водійка не впоралась з керуванням та боком своєї машини зачепила вантажівку Scania, 9-річна дитина, яка сиділа в машині позаду, загинула.

Аналізи показали, що і 63-річна водійка легковика, і 56-річний водій вантажівки, були тверезими, вони сильних травм не отримали. Обставини цієї аварії встановлюють правоохоронці.

У повідомленні правоохоронців немає інформації з якого саме міста були українці, які потрапили в смертельну ДТП.

Як повідомляли, 9 травня на трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП загинуло двоє людей, з них одна дитина.