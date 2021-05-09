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На трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП загинуло двоє людей, з них одна дитина

На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики

Фото: ДСНС

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi. За попередніми даними загинуло двоє людей, з них одна дитина.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

“На даний час рятувальники надають допомоги у ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп поблизу розважального закладу Айвенго. Попередньо відомо про загибель двох людей з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у суботу, 8 травня у Львові внаслідок зіткнення легковиків загинув чоловік.

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