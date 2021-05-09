На 16-річного киянина склали адмінпротокол через нацистське вітання

Київські поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використав нацистське вітання під час святкування Дня перемоги над нацизмом.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“Під час акції біля парку Вічної Слави одного із учасників притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство”, – йдеться у повідомленні.
Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець.
На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, в Одесі затримали двох чоловіків за публічне використання забороненої символіки під час відзначення Дня перемоги над нацизмом.
Біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” у Запоріжжі причепили комуністичний прапор, червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині.