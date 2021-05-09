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На 16-річного киянина склали адмінпротокол через нацистське вітання

Юнака притягнули до відповідальності під час акції біля парку Вічної Слави.

Київські поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використав нацистське вітання під час святкування Дня перемоги над нацизмом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“Під час акції біля парку Вічної Слави одного із учасників притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство”, – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець.

На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох чоловіків за публічне використання забороненої символіки під час відзначення Дня перемоги над нацизмом.

Біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” у Запоріжжі причепили комуністичний прапор, червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині.

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