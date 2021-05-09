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В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські

Провокатори кричали: “Одеса - російське місто”.

В Одесі затримали двох чоловіків за публічне використання забороненої символіки під час відзначення Дня перемоги над нацизмом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Чоловік віком 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один - 17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції.

На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

Як пише Думская, на Алеї слави сталася бійка між прихильниками Росії і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

На Алеї слави поліцейські затримали провокаторів, які кричали: “Одеса - російське місто”.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” у Запоріжжі причепили комуністичний прапор, червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині.

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