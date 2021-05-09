1019 українок отримали звання “Мати-героїня”

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

1019 українських жінок отримали почесне звання “Мати-героїня” з нагоди Дня матері, що святкують цього року 9 травня.

Відповідний Указ № 188/2021 підписав президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба ОПУ.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей “за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено”.

Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання “Мати-героїня” удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

Нагадаємо, у березні Зеленський присвоїв державні нагороди визначним українкам з нагоди Міжнародного жіночого дня.