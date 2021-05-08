Президент Володимир Зеленський назвав Другу світову війну найстрашнішою катастрофою в історію людства і висловив сподівання, що вона була останньою.

Про це він сказав у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення, що відзначається 8 травня.

"Сьогодні ми вклоняємось перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, які протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, остарбайтери, бранці концтаборів, діти війни, цивільне населення та кожен, хто постраждав від нацистської окупації", - сказав Зеленський на початку свого звернення.

Він нагадав, що Друга світова війна тривала шість років і була безпрецедентно жорстокою: кожної хвилини гинуло щонайменше 20 людей.

Україна втратила під час війни понад вісім мільйонів людей.

"Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків. І сьогодні діти й онуки мають знати це. Пам’ятати це. Цінувати це. Дякувати за це", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна разом з усім цивілізованим світом сподівається, що подібної війни більше не станеться.

"Якщо на мить уявити неможливе й припустити, що людству дали змогу змінити свою історію один раз, позбутися одного періоду, я впевнений, що всі люди на Землі обрали б єдиний варіант: уникнути та не допустити Другої світової війни. На жаль, ми не можемо цього зробити. Не можемо уникнути війни в минулому. Але можемо й маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому", - сказав президент України.

На його думку, весь світ і всі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди і більше не допустить подібного ніколи знову.

"Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу Never again? Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не «Друга світова війна», а «Друга й остання світова війна»? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: «У 1939-1945 роках тривала остання світова війна»", - заявив Зеленський.