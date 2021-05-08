Разом з президентом на Луганщину прибули посли країн “Великої сімки” та ЄС.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Фото: пресслужба ОПУ

Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн “Великої сімки” та ЄС.

Оновлення 15:47. Зеленський відвідав на Луганщині Меморіальний комплекс “Україна – визволителям” у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Фото: пресслужба ОПУ

Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн “Великої сімки” та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.

Фото: пресслужба ОПУ

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни.

У країні заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян.