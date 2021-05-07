Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації при РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації", яким затвердив Положення про ЦПД.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з документом, гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників.

Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Очолює Ценнтр керівник, якого призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря РНБО.

"ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою", - йдеться в повідомленні.

Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі. Також ЦПД виявлятиме та вивчатиме поточні й прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їхнє формування, а також прогнозуватиме наслідки для національних інтересів.

Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки. Крім того, Центр братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні запустили роботу Центру протидії дезінформації.

ЦПД створений рішенням РНБО від 11 березня 2021 року. 2 квітня президент Зеленський призначив керівницею Центру Поліну Лисенко, яка з вересня 2020 року займала посаду директора Департаменту інформполітики "Укрзалізниці".