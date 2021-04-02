Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Як повідомляє Офіс президента, відповідний указ № 137/2021 він підписав 2 квітня.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", - наголосила нова керівниця Центру Лисенко.

Вона зазначила, що цей орган створено "з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою".

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі.

Кандидат юридичних наук. У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР.

З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня 2021 року.

Анонсуючи початок роботи Центру, Зеленський сказав, що у майбутньому він має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.