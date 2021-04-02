Семеро депутатів Ради жодного разу не проголосували в березні, - КВУ

Всього за місяць відбулося 13 засідань та 592 голосування.

За даними Коітету виборців України, семеро народних депутатів у березні жодного разу не проголосували в Верховній Раді (не натискали за, проти, утримався). Серед них - Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Степан Івахів, Юрій Солод, Олесь Довгий.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Також майже не голосували Антон Яценко і Вадим Столар, які натиснули кнопку для голосування лише один раз за місяць. Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін взяли участь в 0,84% голосуваннях, Ренат Кузьмін – в 1,01%, Олександр Пузанов – 1,52%, Юрій Бойко – 1,86%, Олександр Дубінський – 2,36%.

"Мова йде як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали", - зазначили в КВУ.

Лише один депутат взяв участь в усіх голосуваннях у березні – Максим Павлюк.

Загалом впродовж місяця найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому один депутат СН взяв участь у 81% голосувань, ЄС – у 80% голосувань. Нижчий результат в депутатів "Голосу" - 76% та ВО "Батьківщина" - 74%. Натомість, майже не голосували депутати "Опозиційної платформи За життя", які натискали кнопку лише в 34% голосувань.

Всього за місяць відбулося 13 пленарних засідань ВР, на яких було проведено 592 голосування.

Нагадаємо, за даними КВУ, у лютому 23 депутати пропустили 90% голосувань, семеро не голосували жодного разу (це Тарас Козак («Опозиційна платформа За життя»), Олександр Скічко («Слуга Народу»), Ігор Колихаєв («За майбутнє»), Степан Івахів («За майбутнє»), Олесь Довгий (позафракційний), Наталя Піпа («Голос»), Вадим Столар («Опозиційна платформа За життя»).

Головними прогульниками Ради за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє". На думку КВУ, під час останньої сесії продуктивність роботи парламенту різко знизилась.

Під час пленарних засідань упродовж 2020 року 100 народних депутатів не виступили у Раді жодного разу.