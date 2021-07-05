КВУ назвав депутатів-прогульників червня

Усі 11 засідань відвідав лише 291 нардеп, або 68% від складу парламенту.

Комітет виборців України проаналізував відвідування депутатами пленарних засідань Верховної Ради у червні 2021 року. Так, всього в червні відбулося 11 засідань, всі відвідав лише 291 нардеп, або 68% від складу парламенту.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Шестеро осіб не були зареєстровані на жодному засіданні. Це лідер партії "Опозиційна платформа За життя" Віктор Медведчук (як відомо, Печерський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт до 9 липня, - ред.), Тарас Козак ("ОПЗЖ"), Олесь Довгий (позафракційний), Степан Івахів ("За майбутнє"), Леся Василенко ("Голос"), Вадим Столар ("ОПЗЖ").

Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко - із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Медведчук востаннє був офіційно зареєстрований у Раді 28 квітня.

Двоє депутатів були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні - це Іван Калаур ("Слуга Народу") та Олександр Герега ("За майбутнє").

Нардепи Жан Беленюк ("Слуга Народу"), Максим Єфімов ("Довіра"), Юрій Солод ("ОПЗЖ"), Олександр Фельдман ("ОПЗЖ") були зареєстровані лише на двох засіданнях, Віталій Борт ("ОПЗЖ") та Вадим Рабінович ("ОПЗЖ") – на трьох засіданнях із одинадцяти.

КВУ зазначає, що в порівнянні із попереднім місяцем показники відвідування пленарних засідань майже не змінилися. У травні всі засідання Ради відвідали 286 народних депутатів, у червні – 291 нардеп.

Щодо участі в голосуваннях, то найактивніше голосували (натискали "за", "проти", "утримався") дпутати"Слуги Народу" та "Європейської солідарності".

"В середньому депутати «Слуги Народу» взяли участь в 83% голосувань, депутати ЄС – 77%. Народні депутати фракції «Голос» долучилися до 69% голосувань, групи «Довіра» - 67%, ВО «Батьківщина» - 64%, групи «За майбутнє» - 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів «Опозиційної платформи За життя». В середньому вони голосували лише в 40% випадків", - повідомили в КВУ.

Нагадаємо, за даними Комітету виборціі, 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону