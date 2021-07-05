В Раду внесли проєкт постанови про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу

У Верховній раді зареєстрували проєкт останови №5721 "Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії".

Документ опубліковано на сайті парламенту.

Ініціаторами документу стали парламентарі від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні парламентарії. Наразі він зазначається на сайті Ради, як "наданий на ознайомлення" президентові.

Постанова пропонує надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути його Степану Бандері і Роману Шухевичу. Також у документі надаються рекомендації Кабінету міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.

Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Органам місцевого самоврядування також пропонують забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.

Нагадаємо, третій президент Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання Героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів.