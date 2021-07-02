Рада збирається ввести кримінальну відповідальність для "сталкерів"

Верховна Рада на пленарному засіданні у п'ятницю, 2 липня, ухвалила в першому читанні проєкт закону про посилення відповідальності за незаконне проникнення в Чорнобильську зону.

За відповідний законопроєкт №4156 проголосували 269 народних депутатів.

Зараз "сталкерам"-нелегалам загрожує невеликий штраф згідно зі статтею 46-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Депутати збираються визнати це правопорушення кримінальним проступком та суттєво посилити покарання.

Заступниця голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлюк під час виступу в парламенті нагадала, що пожежа в Чорнобильській зоні у квітні 2020 року сталася, скоріше за все, через підпал невстановленими особами, які знаходилися там нелегально.

"Після зазначених подій точно зрозуміло, що нам необхідно значно посилити захист даних територій від осіб, які можуть незаконно проникати на ці території без відповідних дозволів, щоб знову не допустити спричинених необережностей і катастроф. Це стосується насамперед сталкерів та жителів прилеглих сіл, які можуть продовжувати вести свою господарську діяльність попри обмеження та заборони встановлені законом", - сказала депутат.

У випадку прийняття законопроєкту в другому читанні проникнення в Чорнобильську зону без дозволу або самовільне поселення в ній, а також знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зони буде каратися штрафом 1-2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (до 42,5 тис. гривень) або обмеженням волі на строк до трьох років.