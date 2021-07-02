Тимошенко закликала власників паїв не продавати їх

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що влада навмисне блокує розгляд справи про неконституційність «земельного» закону Конституційним судом. Про це вона заявила в ефірі «Україна 24».

«Блокуючи засідання Конституційного суду, влада зірвала розгляд справи про неконституційність закону про розпродаж сільськогосподарської землі. В проведенні «земельного» референдуму ініціативній групі, до якої входять 11 тисяч українців, відмовила не Центральна виборча комісія, а лише частина ЦВК, делегована партією «Слуга народу», – наголосила Юлія Тимошенко.

На її переконання, не народ України мав ініціювати референдум щодо землі, а президент, уряд і монобільшість, які ухвалили рішення про розпродаж чорноземів, не запитавши думку народу.

«Зараз в багатьох областях України з власної ініціативи збираються фермери і направляють президенту звернення з закликом негайно призупинити цей закон, організувати максимально широке, відкрите, рівне обгорнення, а також вони просять не ухвалювати жодного рішення по землі й винести його на всеукраїнський референдум», – повідомила Юлія Тимошенко.

Також вона зазначила, що команда «Батьківщини» допомагає громадам мобілізувати сили, щоб чинити опір можливим злочинам із землею.

«Зараз всі партії, які розуміють, що проти країни вчиняється масштабний злочин стосовно розпродажу землі, мобілізують громади, щоб вони взяли під контроль «земельне» питання і не давали можливості забирати землю, в тому числі видобувати корисні копалини, які по Конституції належать народу», – резюмувала лідер «Батьківщини».

«І найголовніше. Допоки ми не зупинимо цю аферу, дуже прошу – в жодному випадку не продавайте свої паї. Тримайте їх, захищаючи Україну й українську землю», – звернулася до українців Юлія Тимошенко.