Тимошенко: закон про продаж землі порушує мінімум 22 статті Конституції України

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що противникам продажу землі вдасться провести «земельний» референдум і добитися рішення Конституційного суду. Про це вона заявила під час виступу з трибуни парламенту.

«Відсьогодні, з 1 липня, починає діяти антиконституційний закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Цей закон порушує мінімум 22 статті Конституції України. Цей закон передбачає прямо з 1 липня право банкам з іноземними інвестиціями, тобто іноземцям, володіти сільськогосподарською землею. Припиняється право постійного користування землею для наших аграріїв, тобто українське фермерство викреслюється з життя. Починає діяти аукціон, де гроші, а не національні інтереси і не розвиток фермерства, будуть вирішувати, кому буде належати земля і кому вона буде приносити прибуток», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що ухваленими змінами до Земельного кодексу володільцям землі дозволяється знімати верхній шар чорноземів. Водночас держава Україна позбавляється будь-яких контрольних функцій за використанням землі.

«Весь пакет законів дозволяє розвиватися великим спекулянтам і монополіям. По суті «слуги народу» перетворили нашу землю в заробітки для іноземних і власних олігархічних корпорацій», – обурилася лідер «Батьківщини».

Однак, за її словами, команда «Батьківщини» та українці, які проти розпродажу чорноземів, будуть конституційними методами захищати українську землю.

«Президент України та його оточення заборонили людям проводити на цю тему референдум через своє представництво в ЦВК і повністю зруйнували Конституційний суд для того, щоб не дозволити ухвалити рішення про антиконституційність закону про землю. Наша команда і 70% українців не здаємося. Ми все одно проведемо референдум і доб’ємося рішення КСУ. Ми не дозволимо розпродати землю!» – запевнила Юлія Тимошенко.