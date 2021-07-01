Зеленський відповів Путіну на закиди про "зовнішнє управління" Україною

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який на своїй "Прямій лінії" багато говорив про Україну і, про начебто її "зовнішнє управління".

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На мій погляд, факти завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Саме факти і треба оцінювати. Зрозуміло, що тези про будь-яке "зовнішнє управління" – суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Бо в реальному світі всі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні й точно не "тіньовими посередниками", які зараз перебувають під домашнім арештом чи в розшуку", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що нещодавній саміт США-Росія показав, що питання України не вирішуються навіть у форматі прямого діалогу американського та російського президентів.

"Сьогодні все працює інакше. Консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції - це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилася. Чому це відбулося? Тому що суб'єктність держави завжди зростає тоді, коли ти готовий публічно, регулярно та на системному рівні захищати позицію своєї держави. І не розмінювати репутацію держави на якісь ситуативні профіти для себе особисто", - пояснив Зеленський.

Він також додав, що готовий зустрітися з Путіним, якщо його дійсно цікавить вирішення кризових питань.

"У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз. Події, які відбуваються на глобальному політичному ринку, це тільки доводять. Більше того, вже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом. Готовий я зустрітися і з президентом Путіним – якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. В будь-якому разі підготовка до цього непростого "матчу" триває", - заявив президент України.

Зеленський також прокоментував фразу Путіна: "Який сенс говорити з Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні?" і зазначив, що вона його "не чіпляє".

"Ні, бо я ніколи не живу в стереотипах. Це виглядає так, якби я, приміром, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - пояснив президент.

Нагадаємо, 30 червня Путін заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з Зеленським, але не відмовляється від неї. Він також заявив, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням.

"Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково - в Берліні і Парижі. Ну і про що говорити? Тим не менше я не відмовляюся від зустрічей такого роду, потрібно тільки зрозуміти, про що говорити", - сказав російський президент.

14 червня Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ назвав зустріч з Путіним "неминучою".