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Зеленський: "Наша зустріч з президентом Росії неминуча"

Президент України вважає, що саміт Байдена з Путіним нічим не пришвидшить його зустріч з російським президентом. 

Зеленський: "Наша зустріч з президентом Росії неминуча"
Фото: Главком

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним неминуча. Однак він вважає, що зустріч може не відбутися, якщо глава Росії "не хоче нічого закінчувати".

Відповідну точку зору Зеленський висловив у інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press від 14 червня, текст якого оприлюднила пресслужба Офісу президента

"Тому будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо дати, адженду й терміни, що важливо. Чи може зустріч з президентом США прискорити нашу зустріч? Зустріч відбувається тоді, коли у ній зацікавлені обидві сторони. Тому я вважаю, що зустріч президентів не може прискорити мою зустріч з Путіним. Щодо моєї зустрічі з президентом США, то я отримав досить конкретне запрошення. Дати ще немає, але в кінці липня у нас буде зустріч, офіційний візит до США", - зазначив Зеленський.

Він додав, що раніше Путін підтверджував свою готовність до зустрічі із ним, але поки що це затягується російською стороною. 

"Сьогодні, я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо. Навіть у засобах масової інформації обговорюють мою фігуру – це дуже «важливо» у двосторонніх відносинах, коли йде війна…У мене тут дуже відкрита позиція: якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську", - додав президент.

Нагадаємо, що Путін та Байден сьогодн зустрічаються у Женеві. Зеленський зустрічався з російським президентом на саміті країн "нормандської четвірки" в 2019 році. 

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Згодом ЗМІ повідомляли, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.

Наприкінці травня в Кремлі заявили, що контакти з підготовки зустрічі президентів РФ та України тривають, але термінів такої зустрічі поки що не визначено.

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