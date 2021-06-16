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Всі фракції Ради підписалися під законопроєктом, що усуває НАЗК від контролю над партійним фінансуванням

Розгляд законопроєкту комітетом запланований на 16 червня. 

Всі фракції Ради підписалися під законопроєктом, що усуває НАЗК від контролю над партійним фінансуванням
Фото: nus.org.ua

Усі парламентські фракції підписалися під законопроєктом №5253, який усуває Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) від контролю партійних фінансів, зокрема і з боку держави. 

Сьогодні, 16 червня, проєкт закону має розглядати Комітет з питань правової політики, повідомляє "Рух ЧЕСНО". Документ пропонує доповнити ст. 17 закону "Про політичні партії в Україні" абзацом:

"Під час перевірки звітів… (НАЗК) не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг".

Але в законопроєкті не вказується, яким чином мають забезпечувати контроль за витратами держкоштів. 

"По факту нардепи відкривають можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність, яка законом заборонена, або ж і взагалі на приватні потреби керівництва партій", - заявилив у "ЧЕСНО". 

Зазначається, що за 2020 партії отримали з держбюджету майже 0,5 мільярда гривень компенсації за ведення передвиборчої кампанії. Тоді ж вони отримали більше 200 мільйонів в якості фінансування статутної діяльності. Ще майже 700 млн на фінансування статутної діяльності передбачено у бюджеті на 2021 рік. 

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін також повідомив у Facebook, що нардепи планують проголосувати в залі цей законопроєкт вже у четвер в одному читанні, за основу та в цілому. 

Нагадаємо, в березні Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій. Агентство призупинило фінансування партії "Слуга народу", раніше держфінансування зупиняли для "Голосу" і "Батьківщини". 

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