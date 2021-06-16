Всі фракції Ради підписалися під законопроєктом, що усуває НАЗК від контролю над партійним фінансуванням

Усі парламентські фракції підписалися під законопроєктом №5253, який усуває Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) від контролю партійних фінансів, зокрема і з боку держави.

Сьогодні, 16 червня, проєкт закону має розглядати Комітет з питань правової політики, повідомляє "Рух ЧЕСНО". Документ пропонує доповнити ст. 17 закону "Про політичні партії в Україні" абзацом:

"Під час перевірки звітів… (НАЗК) не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг".

Але в законопроєкті не вказується, яким чином мають забезпечувати контроль за витратами держкоштів.

"По факту нардепи відкривають можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність, яка законом заборонена, або ж і взагалі на приватні потреби керівництва партій", - заявилив у "ЧЕСНО".

Зазначається, що за 2020 партії отримали з держбюджету майже 0,5 мільярда гривень компенсації за ведення передвиборчої кампанії. Тоді ж вони отримали більше 200 мільйонів в якості фінансування статутної діяльності. Ще майже 700 млн на фінансування статутної діяльності передбачено у бюджеті на 2021 рік.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін також повідомив у Facebook, що нардепи планують проголосувати в залі цей законопроєкт вже у четвер в одному читанні, за основу та в цілому.

Нагадаємо, в березні Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій. Агентство призупинило фінансування партії "Слуга народу", раніше держфінансування зупиняли для "Голосу" і "Батьківщини".