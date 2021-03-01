НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу"

Ознаки правопорушень було виявлено у звітах 11 партій.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Відповідальність за таке порушення передбачена за ст.212–21 Кодексу про адміністративні правопорушення.

"У зв’язку з цим складаються та направляються до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій: «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»; «ВО «Свобода»; «Слуга народу»; «Блок Вілкула «Українська перспектива»; «Важливий кожен»; «ВАРТА»; «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»; «Нова демократія»; «Громадська сила»; «Команда Андрія Балоги»; «Конгрес українських націоналістів»", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Також у звіті партії "Блок Вілкула «Українська перспектива»" встановлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212–15 КУпАП).

Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах трьох партій: "Конгрес українських націоналістів" - ст. 159–1, ст. 175 Кримінального кодексу; "Блок Вілкула «Українська перспектива»" - ст. 159–1 КК; "Слуга народу" - ст. 159–1, ч. 5 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК.

Відповідні матеріали НАЗК направляє до Національної поліції.

"У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу». Ознайомитися з висновками можна за посиланням", - повідомили у НАЗК.

Нагадаємо, 15 лютого НАЗК викликало 12 осіб (керівників партій та розпорядників трьох виборчих фондів) для надання пояснень щодо звітності.