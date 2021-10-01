За останні півтора року партії фактично не звітували перед НАЗК, - КВУ

Звіти за 2020 рік подали лише 59 партій, а за І квартал 2021 року – 57 партій із 365.

За даними Комітету виборців України, внаслідок змін до законодавства політичні партії фактично перестали звітувати перед Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, фінансові звіти за 2020 рік подали лише 59 партій, за І квартал 2021 року – 57 партій із загалом 365 політичних сил, зареєстрованих в Україні. При цьому серед партій, які цьогоріч подали звіт, немає жодної парламентської політсили.

У КВУ зазначили, що формально такі дії партій не порушують чинне законодавство, оскільки у квітні 2020 року депутати ухвалили зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", якими надали партіям легальні механізми для неподання звітів. Зокрема, передбачено, що звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру мають бути подані після закінчення карантину.

"З моменту ухвалення відповідних змін партії фактично перестали звітувати перед НАЗК, і така ситуація спостерігається впродовж останніх півтора роки. При цьому за оцінкою КВУ наразі не існує жодних об’єктивних причин, які б унеможливлювали подання партіями фінансової звітності", - наголосили в КВУ.

"Особливо резонансно ситуація виглядає на фоні можливого рекордного збільшення коштів, які виділяються парламентським партіям з Державного бюджету. У 2022 році на статутну діяльність партій планується виділити рекордні 880 млн гривень, що пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні. Подальше зволікання із поданням фінансових звітів поставить під сумнів принципи, закладені в ідеї державного фінансування партій", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні зареєстрували 16 нових політичних партій. Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому, зазначають у КВУ, значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності - із понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах-2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах-2020.