В Офісі президента відбулася зустріч з послами G7 щодо судової реформи

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що президент зацікавлений у тому, щоб судова реформа відбувалася такими самими темпами, як і інші перетворення в країні.

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн "Великої сімки" (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відкрив зібрання керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, який наголосив, що проведення судової реформи є пріоритетом президента Володимира Зеленського та його команди.

Андрій Єрмак вважає, що такі зустрічі – як за участю послів країн G7, так і на технічному рівні – мають стати регулярними.

Він зазначив, що Володимир Зеленський дуже зацікавлений у тому, щоб судова реформа відбувалася такими самими темпами, як і інші перетворення в країні.

Єрмак подякував міжнародним партнерам і Раді суддів України за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він сподівається, що цей орган незабаром розпочне роботу.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що судова реформа, яка є однією з найскладніших у країні, зрушила з місця.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, очільник Комісії з питань правової реформи при Президентові Сергій Іонушас зазначив, що до списку кандидатів до Етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці й прокурори, які мають бездоганну ділову репутацію та професійний досвід. Водночас темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства та пропозиціям Глави держави й парламенту.

Іонушас поінформував учасників засідання про звернення голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо із закликом утриматися від будь-яких дій, що затягують відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.

За словами Сергія Іонушаса, якщо суддівське самоврядування тривалий час не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена дати відповідь на цей виклик.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін закликав не поширювати міфи щодо судової реформи.

"Верховна Рада оголосила конкурс на дві вакантні посади у Вищій раді правосуддя (ВРП), подані документи від 25 кандидатів, серед яких майже половина – чинні судді та судді у відставці, які не бояться перевірки Етичною радою", – зазначив народний депутат.

Також, на його думку, перевірка нових кандидатів до Вищої ради правосуддя та чинних членів ВРП може здійснюватися паралельно Етичною радою, яка має відповідну автономію та може організувати свою роботу таким чином, щоб не ставити під загрозу дієздатність ВРП.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

"Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз упевнені, що він має бути виконаний, а не змінюватися. Він є важливим, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, хорошої співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом", – зауважила вона.

Зі свого боку голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що цей орган попри висловлені ним застереження продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

"Ми будемо виконувати закон, незалежно від того, чи будуть вноситися в нього якісь зміни. Ми сподіваємося, що до кінця жовтня зможемо обрати своїх кандидатів до Етичної ради", – зазначив Богдан Моніч.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська наголосила, що судова система хоче змін, але вона не повинна втратити суб’єктність, а держава не може існувати без судової влади.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Документи на конкурс можна подати до 21 жовтня.

23 вересня посли G7 заявили, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.