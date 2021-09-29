Голова Венеціанської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні

Голова Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо виступив із заявою щодо судової реформи в Україні. Він закликав якомога швидше розблокувати створення Етичної ради, яка має забезпечити надійну Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Заяву Джанні Букіккіо оприлюднено на сайті Венеціанської комісії.

"Ця реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, вона викликає дуже високі очікування в українському суспільстві", - наголосив Букіккіо.

"Важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради... Наразі дуже необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела власні призначення, які потрібні для проведення реформи", - заявив Букіккіо.

Голова Венеціанської комісії нагадав, що міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради.

Він закликав сторони утримуватися від будь-яких дій, що призводять до затримки створення Етичної ради, бо це "може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу", - додав Джанні Букіккіо.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Документи на конкурс можна подати до 21 жовтня.

23 вересня посли G7 заявили, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.