Поліція Закарпаття під час санкціонованих обшуків виявила дві сховані під землею нарколабораторії з елітною коноплею. На чорному ринку кінцева продукція коштували би п’ять мільйонів гривень.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що вчора, 29 вересня, правоохоронці провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова. Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі.

Однак, ретельно оглянувши територію, правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні, де утримувалися свійські тварини.

"З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту", - розповіли в поліції.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла елітного сорту коноплі. Крім цього, в ході спецоперації вилучено 300 г уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Зловмиснику збираються повідомити про підозру за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості більше 50 рослин. За такі дії 48-річному фермерові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні поліція "накрила" на Житомирщині підпільну нарколабораторію і вилучила наркотиків на 70 млн гривень.