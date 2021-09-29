Антикорупційний суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4 540 гривень

Вищий антикорупційний суд наклав грошове стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва. Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень", - розказали у суді.

Причина штрафу в повідомленні не вказана, але речниця антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк в коментарі УНН пояснила, що грошове стягнення пов'язане з постійною неявкою до суду.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

У 2020 році Національне антикорупційне бюро оголосило Вовка в розшук у зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій.

У березні 2021 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо участі суддів Окружного адміністративного суду у злочинній організації та зловживанні впливом.