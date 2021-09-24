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Голові Тиврівського райсуду призначили заставу 3,5 млн гривень через підозру в хабарі

Судді інкримінують отримання 120 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Голові Тиврівського райсуду призначили заставу 3,5 млн гривень через підозру в хабарі
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд 23 вересня призначив заставу в розмірі 3,5 млн гривень голові одного з районних судів Вінницької області, якого підозрюють в хабарництві.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у серпні 2021 року суддя через посередника попросив хабар за визнання права власності на земельну ділянку площею 3,09 га за фізичною особою. Сума неправомірної вигоди мала становити 40 тисяч гривень за гектар землі, або 120 тисяч гривень загалом (4620 доларів).

Детективи НАБУ і слідчі Національної поліції в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів – 3 000 доларів та 1 620 доларів.

Дії судді кваліфікували за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Імені підозрюваного в повідомленні не називають, але місцеві ЗМІ, зокрема "20 хвилин", вказують, що це голова Тиврівського суду Ігоря Ратушняка.

Підозру судді підписали 17 вересня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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