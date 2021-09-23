Обвинувачений в спробі підкупу голови Фонду держмайна пішов на угоду зі слідством, але суд її відхилив

Вищий антикорупційний суд відмовився затвердити угоду про винуватість, за якою колишній топменеджер "Миколаївенерго" Дмитро Бабич міг отримати умовний строк за спробу підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

За версією сторони обвинувачення, восени 2020 року Бабич запропонував Сенниченку 100 тисяч доларів за призначення на посаду голови правління АТ "Миколаївобленерго" (входить до сфери управління ФДМУ). Гроші він планував передати двома частинами: 50 тисяч доларів до призначення і стільки ж - після.

Сенниченко повідомив про пропозицію хабара в НАБУ.

Під час розслідування кримінальної справи Бабич погодився визнати вину. За умовами угоди про винуватість було узгоджено покарання у виді п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням і іспитовим строком на три роки, а також зі спеціальною конфіскацією 50 тисяч доларів хабара і 1,4 млн гривень застави.

Проте ВАКС вирішив, що "у випадку затвердження угоди економія процесуального часу не буде співмірною з обставинами та тяжкістю інкримінованого кримінального правопорушення, а також із передбаченою кримінальним законом мірою покарання за його вчинення".

Нагадаємо, що протягом 2020 року Сенниченко тричі здавав НАБУ осіб, які пропонували йому хабар.

Всі три справи знаходяться на розгляді ВАКС.