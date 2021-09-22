НАБУ завершило розслідування справи про надання хабарів Новаку

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінальної справи про надання хабарів колишньому в.о. голови "Укравтодору" Славоміру Новаку. Підозрюваний - бенефіціар групи дорожніх компаній, ім'я якого в повідомленні не вказано.

За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду для того, щоб колишній керівник "Укравтодору" здійснював оплату за проведені компанією дорожні роботи, погоджував відтермінування здачі робіт та не вживав заходів щодо розірвання договірних відносин.

Загалом йдеться про $575 тисяч та €70 тисяч упродовж 2017-2019 років.

Сам Новак знаходиться в Польщі.

У зв'язку з тим, що ймовірний злочин має міжнародний характер, в листопаді 2019 року було створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі — працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави.

Влітку 2020 року Славоміру Новаку було вручено українську підозру, але в січні 2021 року матеріали справи передали до Польщі, оскільки він є громадянином цієї держави.

У квітні 2021 року НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену, який, як вважає слідство, систематично давав хабарі Новаку.

За це колишній очільник "Укравтодору" нібито сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Крім того, керівник "Укравтодору" нібито не помітив порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

З матеріалів судового реєстру відомо, що підозрюваним у справі "Укравтодору" є власник "Альткома" Олександр Тісленко.