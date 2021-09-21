За два роки відремонтовані дороги до 40 природних парків та заповідників, - Укравтодор

Уперше за пів століття оновили майже 50 км дорожнього покриття до Шацького національного природного парку

За два останні роки у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" дорожники відновили маршрути до 40 заповідників і природних парків. Доїхати до цих туристичних місць тепер можна з комфортом, інформує Укравтодор.

"Пандемія суттєво вплинула на туристичну галузь країни. Українці все частіше відкривають для себе маршрути до мальовничих Карпат, сонячної Одеси чи у степові долини Придніпров’я. А забезпечує якісне сполучення з численними українськими природними пам’ятками програма Президента України "Велике будівництво", - наголосили у дорожньому відомстві.

Якісні дороги прокладені, наприклад, до біосферного заповідника "Асканія-Нова" (відновлено 22,4 км траси Р-47) та природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" (автошляхом Н-31, 28 км якого цьогоріч було збудовано).

Уперше за пів століття оновили майже 50 км дорожнього покриття до Шацького національного природного парку (ремонт пройшов на автошляхах Т-03-02, Т-03-06 та Т-03-01).

На Черкащині дорожники відремонтували 7,4 км об’їзду міста Умань, по якому можна доїхати до Національного дендрологічного парку "Софіївка".

Цього року буде завершений ремонт 26 км траси до Національного природного парку "Мезинський" у Чернігівській області. У межах Київської області по всій протяжності буде відремонтована дорога М-01 до Національного природного парку "Залісся".

У Запоріжжі активно будується автотранспортна магістраль через Дніпро, яка з'єднає місто із островом Хортиця.

Також цього року завершиться ремонт дороги Т-14-25, яка веде до заповідника "Розточчя" у Львівській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні загалом буде оновлено та побудовано 6500 км доріг.