Учасники події змогли детально ознайомитися з найсучаснішими технологіями, впровадженими компанією Епіцентр Агро на найбільшому в області Вінницькому елеваторі.

Фото: пресслужба

Форум Grain Storage Forum ELEVATOR-2021 «SMART» ЗБЕРІГАННЯ 17 вересня провели компанії ProAgro Group та Епіцентр Агро. Ця подія зібрала понад 300 представників топ-менеджменту провідних аграрних компаній України. Серед учасників були керівники Епіцентр Агро, ProAgro Group, Астарта-Київ, Nibulon, Feerum, Tornum, Convex International та інші.

Головною темою форуму стала розбудова інфраструктури елеваторного ринку в Україні. В рамках кількох конференцій, що працювали одночасно, відбулися дискусії не тільки з питань зернозберігання, а й суміжних галузей – зернової логістики й трейдингу, переробки зерна, фінансових і юридичних аспектів, які були, за оцінками самих учасників, вкрай змістовними і фаховими.

Фото: пресслужба

Проведення практичної SMART-конференції було зумовлено потребою елеваторників у «спеціалізованому» заході, де на прикладі конкретного підприємства можна було наочно побачити технологічні й організаційні рішення.

В межах форуму відбулася екскурсія учасників конференції Вінницьким елеватором та ознайомленням з його роботою. Нещодавно компанія завершила будівництво третьої черги цього підприємства. Загалом за останні півтора роки Епіцентр Агро інвестував у Вінницький елеватор $52 млн, збільшивши потужності одночасного зберігання більш ніж вдвічі – до 375 000 тонн. Таким чином цей об’єкт став одним з найбільших лінійних елеваторів в України.

Фото: пресслужба

Цей елеватор оснащено найсучаснішим обладнанням від провідних виробників. Він може одночасно приймати три різні види зерна на трьох точках приймання з автотранспорту, відвантажувати з двох точок на автомобільний і ще з двох – на залізничний транспорт. По завершенню екскурсії керівники елеваторів «Епіцентр Агро» розповіли про роботу своїх підприємств, досвід будівництва і реконструкції, підвищення продуктивності та підготовки кадрів тощо.

Як зазначила керівник центрального офісу агрохолдингу й заступник керівника елеваторного напрямку Епіцентр Агро Світлана Нікітюк, проведення подібних практичних конференцій дозволяє учасникам ринку отримати неоціненний досвід для розвитку елеваторних господарств та аграрного бізнесу в цілому.

Фото: пресслужба

Вона також додала, що в період 2018-2021 рр. компанія інвестувала в будівництво та реконструкцію лінійних елеваторних комплексів понад 6 млрд грн. А зараз в процесі розбудови Епіцентр Агро знаходяться ще декілька елеваторних комплексів на Хмельниччині: в Антонінах, Полонному, Шепетівці та Чотирбоках.

Нагадаємо, компанія Епіцентр Агро консолідує виробничі активи аграрного напрямку групи Епіцентр К та обробляє 160 000 га землі в шести областях України. Серед активів Епіцентр Агро також 15 елеваторних комплексів загальною потужністю зберігання понад 1,5 млн тонн.