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ВВП України в другому кварталі виріс на 5,7%

Економічна криза, спричинена коронавірусом, закінчилась.

ВВП України в другому кварталі виріс на 5,7%
Фото: slovoidilo.ua

Реальний валовий внутрішній продукт України в другому кварталі виріс на 5,7%.

Про це у понеділок, 20 вересня, повідомила Державна служба статистики.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІІ кварталі 2021 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з ІІ кварталом 2020р. збільшився на 5,7%", - йдеться в повідомленні.

Номінальний ВВП становив 1 169,4 млрд гривень, а у розрахунку на одну особу – 28 189 гривень.

Економіка України відновила зростання після п'яти підряд кварталів падіння, пік якого прийшовся на другий квартал 2020 року - тоді через запровадження локдауну ВВП обвалився на 11,2%.

Загалом через коронакризу в 2020 році економіка впала на 4,0%.

Нагадаємо, що у 2021 році Кабінет міністрів очікує зростання ВВП на 4,1%, а Національний банк - на 3,8%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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