У випадку значної кризи може не вистачити майже 42 млрд гривень.

Національний банк заявив, що стрес-тестування виявило проблеми з капіталом у 20 з 30 найбільших банків України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За базовим сценарієм 10 банків мають потребу в додатковому капіталі на суму 5,3 млрд гривень, за кризовим - 20 банків мають потребу в капіталі на суму 41,7 млрд гривень. За базовим сценарієм до кінця року збільшити свій капітал мають чотири банки. За негативним – заходи для підвищення достатності капіталу (або зниження ризиковості діяльності) мають провести 16 банків.

"Хоча кількість банків, для яких за результатами стрес-тестування виявлено ризики для капіталу, суттєво не змінилася порівняно з 2019 роком, оцінена потреба в капіталі значно знизилася", - йдеться в повідомленні НБУ.

Два роки тому за несприятливим сценарієм банкам не вистачало 73,8 млрд гривень, за базовим - 35,3 млрд гривень.

"Кращі цьогорічні результати більшості банків зумовлені їх вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи. Водночас сценарії для стрес-тестування були загалом м’якшими, ніж у попередні роки", - розказав Нацбанк.

Потреба в капіталі зумовлена чотирма основними чинниками:

високою вартістю та короткою строковістю фондування, що формує значний процентний ризик банків у несприятливих умовах;

значними адміністративними витратами;

утриманням на балансі надмірного обсягу непрофільних активів. За встановленими правилами основний капітал банків поетапно зменшується на вартість непрофільних активів;

незадовільним фінансовим станом окремих великих позичальників.

Оцінка стійкості проводиться Національним банком із 2018 року і складається з оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім ПАТ "Розрахунковий центр", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора.

Стрес-тестування проходили 30 банків, на які станом на початок 2021 року сукупно припадало 93% активів банківської системи.

У 2020 році стрес-тестування не проводилося у зв’язку із кризою, спричиненою поширенням COVID-19.