Почався ремонт дороги до КПП "Руська" і "Шепіт" на кордоні з Румунією

Буде відновлено 12 км дороги, яка жодного разу не ремнотувалася.

У Чернівецькій області розпочався ремонт дороги Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - КПП «Руська» з під'їздом до КПП «Шепіт» на україно-румунському кордоні. В рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» тут буде відновлено 12 км дороги, що була побудована ще в 1980-х роках і з тих пір жодного разу не ремонтувалася.

Про хід робіт на об'єкті повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області в Facebook.

Ділянка, на якій почалися відновлювальні роботи, розташована між смт. Путила і селом Дихтинець Вижницького району. Вона веде до КПП «Шепіт», закритого в 2010 році через неготовність на той момент української сторони забезпечити його функціонування.

На сьогодні на 300-кілометровому кордоні з Румунією діє тільки один пропускний пункт. В рамках «Великого будівництва» ведуться активні роботи з добудови та запуску в експлуатацію додаткових пунктів, сердь яких КПП «Шепіт», а також "Дяківці", "Красноїльськ" і "Руська", розповіли раніше у Чернівецькій ОДА.

Наразі на ділянці дороги Т-26-01 від селища Путила вже проведено фрезерування зруйнованого покриття на відрізку протяжністю 7,5 км. Ще на 3 км для зміцнення основи дороги була застосована щебенево-піщана суміш з додаванням спеціального в'яжучого матеріалу.

Також на 2 км дороги була виконана регенерація методом «холодного ресайклінгу» і розпочато ремонт штучних споруд на з'їздах.

На цей час триває фрезерування старого покриття і закріплення основи дороги методом «холодного ресайклінгу».

В ході ремонту на всій протяжності ділянки будуть також відремонтовані 7 мостів та відновлені 2 підпірні стінки. Додатково для зміцнення дороги з нуля буде побудована ще одна підпірна стінка.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» протягом 2021-2022 років в Україні планується відновити та побудувати в цілому 600 км доріг, що ведуть до прикордонних пропускних пунктів.