Світовий банк припиняє публікацію рейтингу Doing Business

У банку нагадали про низку порушень у звітах 2018 і 2020 років.

Світовий банк більше не буде публікувати рейтинг Doing Business про умови ведення бізнесу в різних країнах.

Про це повідомляється на офіційному сайті СБ.

"Довіра до досліджень Групи Світового банку є життєво важливою. Дослідження Світового банку інформують про дії політиків, допомагають країнам приймати обґрунтовані рішення та дозволяють зацікавленим сторонам більш точно оцінювати економічні та соціальні покращення. Такі дослідження також були цінним інструментом для приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл, журналістів та інших, розширюючи розуміння глобальних проблем", - йдеться у повідомленні.

У банку також нагадали про низку порушень у звітах Doing Business-2018 і Doing Business-2020. Після чого фінустанова почала низку перевірок та ревізій звітів та їх методологій.

"Переглянувши всю наявну на сьогодні інформацію,...к ерівництво Групи Світового банку прийняло рішення припинити ведення рейтингу Doing Business. У подальшому ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через порушення у звітах Doing Business-2018 і Doing Business-2020. Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу Doing business-2020, покращивши позицію 2019 року на 7 пунктів.

За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.