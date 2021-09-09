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​Світовий банк анонсував виділення Україні $230 млн

Міжнародна допомога може надійти до грудня.

​Світовий банк анонсував виділення Україні $230 млн
Переговори Мінфіну (зліва без масок) і Світового банку
Фото: mof.gov.ua

Світовий банк готовий виділити Україні 230 млн доларів в рамках глобальної ініціативи COVAX, спрямованої на рівний доступ до вакцин від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

У четвер, 9 вересня, керівництво міністерства на чолі з міністром Сергієм Марченко зустрілися з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Розмова стосувалася нових проєктів між банком та Україною.

Під час зустрічі Банерджі сказав, що банк готовий до грудня виділити Україні 230 млн доларів в рамках COVAX.

Також Мінфін і Світовий банк домовилися почати роботу над проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Перша позика в розмірі на 350 млн доларів була виділена в червні 2021 року і має бути спрямована на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

Наступна позика буде направлена на "зелений перехід" і реалізацію реформ енергетичного сектору. Регіональний директор Світового банку наголосив, що Україна має надати пропозиції щодо можливих проектів для залучення коштів.

Водночас Марченко зазначив, що одним із пріоритетів Міністерства фінансів є пенсійна реформа з запуском накопичувальної системи. "Але для початку реалізації цієї реформи ми повинні бути впевнені, що маємо можливість контролювати ці процеси та гарантувати ефективність даної системи", - сказав міністр. Банерджі запевнив, що Світовий банк готовий підтримувати Україну на кожному етапі в реформуванні пенсійної системи.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Світовий банк також пообіцяв Україні допомогти у створенні кліматичного фонду, який буде акумулювати екологічні податки та фінансувати за їх рахунок природоохоронні заходи

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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