​Світовий банк анонсував виділення Україні $230 млн

Світовий банк готовий виділити Україні 230 млн доларів в рамках глобальної ініціативи COVAX, спрямованої на рівний доступ до вакцин від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

У четвер, 9 вересня, керівництво міністерства на чолі з міністром Сергієм Марченко зустрілися з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Розмова стосувалася нових проєктів між банком та Україною.

Під час зустрічі Банерджі сказав, що банк готовий до грудня виділити Україні 230 млн доларів в рамках COVAX.

Також Мінфін і Світовий банк домовилися почати роботу над проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Перша позика в розмірі на 350 млн доларів була виділена в червні 2021 року і має бути спрямована на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

Наступна позика буде направлена на "зелений перехід" і реалізацію реформ енергетичного сектору. Регіональний директор Світового банку наголосив, що Україна має надати пропозиції щодо можливих проектів для залучення коштів.

Водночас Марченко зазначив, що одним із пріоритетів Міністерства фінансів є пенсійна реформа з запуском накопичувальної системи. "Але для початку реалізації цієї реформи ми повинні бути впевнені, що маємо можливість контролювати ці процеси та гарантувати ефективність даної системи", - сказав міністр. Банерджі запевнив, що Світовий банк готовий підтримувати Україну на кожному етапі в реформуванні пенсійної системи.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Світовий банк також пообіцяв Україні допомогти у створенні кліматичного фонду, який буде акумулювати екологічні податки та фінансувати за їх рахунок природоохоронні заходи