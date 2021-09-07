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МОЗ отримало грант на $35,8 млн від Глобального фонду

Гроші підуть на боротьбу з ковідом, ВІЛ і туберкульозом.

МОЗ отримало грант на $35,8 млн від Глобального фонду

Міністерство охорони здоров'я отримало 35,8 млн доларів (майже 1 млрд гривень) безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Про це повідомила пресслужба МОЗ в вівторок, 7 вересня.

Гроші виділили в рамках програми Глобального фонду "Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні" на суму майже 135 млн доларів.

У межах гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов'язаних із COVID-19, для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання тощо.

"Кошти гранту будуть спрямовані на першочергові потреби в боротьбі з коронавірусною хворобою, боротьбу з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом та усуненню бар’єрів до послуг у сфері охорони здоров’я, які завдала ця пандемія", - сказав з цього приводу головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, що кілька днів тому МОЗ в рамках гуманітарної допомоги від США отримав інноваційні ліки від COVID-19 на суму близько 20 млн доларів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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