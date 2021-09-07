За добу майже 134 тисячі українців вакцинувалися проти ковіду

За минулу добу, 6 вересня, 133 922 людини вакцинувалися проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Протягом доби працювали 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.

Від початку кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні здійснено 9 923 423 щеплення.

Нагадаємо, в неділю, 5 вересня, в Україні зробили менш ніж 42 тисячі щеплень від ковіду.

У травні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua говорив, що має на меті за літо вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами, тобто повністю, або ж зробити 10 мільйонів доз. Докладніше читайте в матеріалі "Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин".