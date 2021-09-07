За добу в Україні зафіксували 2 197 нових випадків ковіду

За минулу добу, 6 вересня, в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 197 дітей та 37 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 485 осіб. 53 пацієнти померли. Одужало 1 429 людей.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811, експрестестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи, одужало – 2 214 606. Від ускладнень померли 54 054 пацієнти.

Всього було здійснено 12 131 185 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував посилення карантину в Україні з наступного понеділка, 13 вересня.

Зараз з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні - 13,4% від загальної кількості населення.